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Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız

Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız
Bahçeli: Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her kararın yanındayız. Hiç kimseye, hiçbir güç odağına mecbur veya mahkûm değiliz. Geçmişi katliamlarla dolu olan bir ülkeden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de yoktur. Biriz, beraberiz, cihana karşı yek yüreğiz."

Bahçeli:"Emeğin ve dayanışmanın gününü eşkıyalığın ve dalaletin ortamı haline getiren odaklara aziz milletimiz müsaade etmeyecektir. Bu vesileyle emekçilerimizi gönülden selamlıyor, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

Bahçeli:"KOVİD-19 tedbirleri kapsamında 17 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı karanlık mahfiller belki aradıkları fırsatı bulamadılar, ancak emek ve emekçilerle ilgili istismarlarını da her müsait ortamda göstermeleri kuvvetle muhtemeldir."

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