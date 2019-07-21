Bahçeli: 'F-35 projesinden Türkiye'nin çıkarılma hatası yeni bir başlangıca vesile olabilecektir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde partisinin kazandığı belediyelere ziyaret programının 7'nci durağında Karaman Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile makamında görüşen Bahçeli, belediye binası önünde halka hitap etti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin macera değil mecburiyet olduğunu söyledi. Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi varoluş gayemizin milli ve stratejik güvencesi, büyük Türkiye hedefinin hukuki ve ahlakı güç kaynağıdır.

Türkiye'nin karşısında saf saf dizilerek karanlık çevrelerin koro halinde ve ağız birliği içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karalamaları boşuna değildir. Maksat arızalıdır, ahlaken çarpıktır. Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç bahanesini kılıf yaparak organize ve geniş katılımlı toplumsal bir kalkışmayı provoke eden failler yeni sistemden rahatsızdır. 6-7 Ekim olaylarıyla isyanı deneyenler yeni sistemden şikayetçidir.

Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerimizde çukur açanlar, hendek kazanlar, barikat dikenler, vatan evlatlarımızı şerefsizce şehit edenler yeni sistemden huzursuzdur. 15 Temmuz FETÖ darbe ve istila girişiminin içerisinde ve etrafında olanlar, siyasi arka planını oluşturanlar yeni hükümet sisteminden memnuniyetsizdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerek halkoyu sürecinde, gerekse 9 Temmuz 2018'de resmen uygulamaya geçmesiyle bilhassa dış güçler siyasi, ekonomik ve diplomatik tehditlerini derinleştirmişlerdir” dedi.

“HDP, terör örgütünün hain bir yüzüdür”

Devlet Bahçeli, konuşmasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığıyla ilgili Mecliste hazırlanan ortak metne imza atmayan HDP'yi de ağır bir dille eleştirdi. HDP'nin terör örgütünün uzantısı ve MHP'yi ele geçiremeyenleri Meclise sokan bölücü ve yıkıcı bir odak olduğunu söyleyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TBMM'de temsil edilen bir parti düşünün ki, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de varlığıyla ilgili destekleyici ve açık tavır alıcı bir tutumun içine girmiyor, giremiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyinin 15 Temmuz'da yaptığı toplantıda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik yaptırım karar almasına alçakça tepkisiz kalanlar yabancıların taşeronudur. Mecliste grubu bulunan partilerin müştereken hazırladıkları ortak metne imza atamayan, katılma gereği duymayan siyasi bölücülerin bu milletin suyunu içip ekmeğini yemesi zuldur, haramdır.

HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür. Bugünlerde birlikte olunamayacaksa ne zaman olunacak? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yaptırımlarla durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir? Bu HDP, CHP ve İP'in zillet ortağıdır. Bu HDP, MHP'yi ele geçiremeyince arka bahçesinden kaçıp giden İP'çileri Meclise sokan bölücü ve yıkıcı odaktır. Türkiye zillet direncine rağmen milletiyle ve vatanıyla sonsuza kadar yaşayacaktır.”

“Kötü komşu adamı ev sahibi yapar”

ABD'nin F-35 projesinden Türkiye'yi çıkarmasına da değinen MHP lideri Bahçeli, bu durumun Türkiye'nin kendi savaş uçaklarını yapmasına vesile olacağını vurguladı. Bahçeli, “Türkiye'nin ortağı olduğu bu projeden dışlanma kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Kötü müttefik de inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da, günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimsenin eline avucuna bakmaz, bakamaz, bakmamıştır. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de minnet etmez. Hedef koyarız inanırız, biz de yaparız. Zeka ise gerekli olan Türk milleti zekidir, çalışmaksa lazım olan Türk milleti çalışkandır. Karaktere ihtiyacı olan Türk milleti yüksek karaktere sahiptir.

Avrupa Ortaçağ karanlığında iken Amerika Birleşik Devletlerinden henüz en küçük iz yokken âleme nizam veren bizdik, cihanı aydınlatan Türk milletiydi. Yeter ki kendimize güvenelim, özümüze dönelim. Yeter ki korkulukları devirelim, mukadderatımıza sarılalım, yeter ki bir olalım diri olalım. Birlikte Karaman'ın umutlarını canlandıralım. İnanmak başarmanın ön şartı ve yarısıdır, kalpte iman, kaderde ittifak, kıvançta ittihat, kararda ortak irade her zorluğu bertaraf edecektir. Çılgın Türklerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Ayrancı ilçesine giden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksek Büyükkarcı'yı makamında ziyaret etti. Teşekkür konuşmasının ardından toplu açılış kurdelesini kesen Bahçeli, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Mehmet Dağlı



