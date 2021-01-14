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Bahçeli: 'HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir'

Bahçeli: 'HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir'
Bahçeli: 'HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir'

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli: "HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşümüz berraktır ve öncelikle bir hukuk meselesidir". 

"Bazı sözde köşe yazarları var ki, Mustafa Balbay bunlardan birisidir, bizzat duymadığı, duymasının da mümkün olmadığı iki kişi arasında geçen konuşmaları saptırarak, hayal mahsulü anlatımlarla kamuoyuna servis edebiliyor. Biz okurken utanıyoruz, onlar yazarken utanmıyor."

 "Habertürk, Halk TV, KRT gibi televizyon kanalları aynı tempoyla ve aynı tip konuklarıyla yayınlarına devam etmelerinde yarar vardır. Çünkü onlara bakınca, konuşanların düşüncelerinden ziyade arkalarındaki lekeli zihniyetlerin gerçek niyetleri açığa ve ortaya çıkmaktadır."

"Cumhur İttifakı hususunda fitne çıkarmak için tahkimat yapanlara da diyorum ki, rahat olun, huysuzluğu bırakın, hırçınlıktan dönün, samanlıkta olmayan iğneyi aramaktan vazgeçin. Net olarak açıklıyorum, neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacaktır"

Bahçeli: "Cumhur İttifakı, aziz milletimizin ve henüz doğmamış Türk çocuklarının huzur meşalesi, umut nişanesi, birlik ve kardeşlik kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla ittifakımız çıkara değil tertemiz milli hedeflere bağlı ve millete hizmet aşkına dayalıdır."
 

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