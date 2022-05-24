Bahçeli: 'İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir'

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

KİRA FİYATLARINDA YAŞANAN ANORMAL ARTIŞ

Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz.

KILIÇDAROĞLU,KAVALA VE DEMİRTAŞ'A TEPKİ!

Kılıçdaroğlu mahcup olacağı hevese şimdiden kapılmasın ve diğer zillet yedekleri boşuna heyecan yapmasın. Türkiyemizin manda ve himayecilere, emperyalizme kul köle olanlara, Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'ın hayasız hayranlarına teslim olmayacak, teslim edilmeyecek, emanet yere düşürülmeyecektir. İkinci Abdülhamid'i ilk savunan, bu kapsamda kalem ve kelam imtiyazına sahip olan değerli şahsiyet ve fikir insanımız merhum Hüseyin Nihal Atsız'dır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı bozukları asla affetmeyiz. Osmanlı İmparatorluğu bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti bizimdir, Atatürk bizimdir, Abdülhamid Han da bizimdir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ TARTIŞMALARI

İsveç bölücü terörün Kuzey Avrupa'daki kundağı, kuluçkası ve kumanda odasıdır. İkinci Kandil Dağı İsveç'tedir. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izini nasıl yok sayacağız. Üstelik islah olmamış, pişmanlık emaresi göstermemiş hala sokaklarında teröristleri gezdiren bu devletlere nasıl anlayış göstereceğiz? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye 'tamam' demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır. NATO kimi üye yapıyorsa yapsın buna karşılık Türk ve İslam ruhunun ayağa kalkıp genişlemesi küresel dengeleri kökten değiştirecek, bölgesel hesapları muhataplarının kursağında bırakacaktır.