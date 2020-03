Bahçeli: 'Karanlık emel sahipleri bilmelidir ki dirimiz asker, vurulanımız şehittir'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) grup toplantısında konuştu.

Vatan topraklarının her karışının şehit kanlarıyla sulanmış olduğunu aktaran MHP Lideri Bahçeli, "Gönül coğrafyamızda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize üstün muvaffakiyetler ve muzaffer günler diliyorum. Üzerinde yaşadığımız topraklar, bin yıldır vatandır, bin yıldır Türk milletinindir. Elbette bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Nice şehametlere, nice şehadetlere, nice cehaletlere, nice cesaret ve felaket, hakimiyet örnekleriyle, vatanın ve milletin bekası asırlarca korunmuştur. İnanıyor ve ifade ediyorum ki Türk tarihinin ruhundan mülhem büyük bir şevkle bugün de korunacak, tam bağımsızlığımız istikbalin parlak ufuklarıyla kucaklaşacaktır. Vatan topraklarının her karışı, eski hakimiyet havzalarımızın her köşesi şehit kanlarıyla sulanmış, Türk milletinin hatıralarıyla, süslenmiştir. Anadolu coğrafyasından dört bir yana başımızı çevirip baktığımızda, buram buram tüten Türk destanlarını görür, şühedanın aziz anılarını duyarız. Hatta görmek ve duymakla kalmayız, bunu yaşar, gerektiği zaman yenilerini başarmak için tetikte bekler, yeri gelirse de teyakkuza geçer sefere çıkarız. Bu sefer de manevi güvencelerimiz, tertemiz kanlarıyla önümüze düşen aziz şehitlerimiz, kahraman nesillerdir" diye konuştu.

Şehitlerin, milli kader ve kararın yegane iftihar kaynakları olduğunu belirten Bahçeli, "Şehitler, tarihimizin ve talihimizin kilit taşlarıdır. Milli kader ve kararın yegane iftihar kaynaklarıdır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyen bir milletin, 'Yare nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbesidir askerin' duruşuna sahip vatan evlatlarının kolunu bükecek, boynunu eğecek, diz bağlarını çözecek ne bir güç, ne de bir kudret vardır. Şehit zamanın şahidi, milli varlığımızın şahikasıdır. Şehitlerimizin teminatıyla sahip olduğumuz mukaddes ürünü, orasından burasından tahrip edecek bir silah da henüz bulunmamıştır" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan saldırıya üzüldüklerini ve derinden yaralandıklarını bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Suriye'nin 14 eyaletinden birisi olan İdlib'de 27 Şubat 2020 tarihinde yaşanan şehadetler milletimizi ziyadesiyle üzmüş, derinden yaralamıştır. Ancak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür. Ne olursa olsun, kim hangi saldırıyı yaparsa yapsın Türk milletinde verilecek kan da bitmez, ayağa kalkacak kahramanda eksilmez. Kurt kışı geçirir geçirmesine ama yediği ayazı unutmaz. Atılan okları, kurulan tuzakları hatırından ve hafızasından asla çıkarmaz. İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Baylun kasabasında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına önce karadan roket ve top mermileriyle saldırı düzenlenmiştir. Hemen arkasından hava bombardımanı başlamış, rejim uçakları ve destekçileri bölgeye intikal eden bir konvoy ile kahraman askerlerimizin bulunduğu eski bir belediye binasını alenen hedef almışlardır. Burada çok sayıda askerimiz şehit düşmüştür. Oluşan enkazın altında kalan evlatlarımıza yardım etmek isteyen askerlerimiz ise saldırıların devam etmesi üzerine bir başka binaya sığınmışlar, ne var ki burası da ateş altına alınmıştır. Sonuç itibariyle hunhar saldırı da 34 kahramanımız şehit olmuş 32 kahramanımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırının içinde Suriye vardır, İran vardır hepsi birden cinayet devriyesine çıkmışlardır. Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür. Niyazım odur ki şehadetleri mübarek olsun, zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin 'ah'ı tutsun. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum. Aziz şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şu anda tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar temenni ediyorum. Karanlık emel sahipleri bilmelidir ki dirimiz asker, vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş, vurulanı ise leştir. Türk milleti şehitlerine minnettardır ve onlar ölmemiştir. Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridirler fakat biz anlayamayız. Nitekim Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türktür. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bize namlu çeviren, kurşun atan, bomba fırlatan delik deşik etmeye, devrilip gömülmeye mecburdur, müstahaktır. Türk milletine meydan okuyan, Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kurup silah çeken kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur."

Mevlüt Hasgül