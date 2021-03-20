Bahçeli: 'Milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır'

İşte önemli açıklamalarından satır başlıkları:

- TBMM'ye yer yatağı serip sabahlamak ve bunu da nevi şahsına münhasır bir eylem olarak takdim etmek yasa dışıdır ve gayri meşrudur.

- Geçen hafta HDP Milletvekili Ö. Faruk Gergeroğlu'nun milletvekilliği düşürülmüş, adalet ve hukuk harfiyen uygulanmıştır

- TBMM, bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi, kanun kaçaklarının sığınma alanı değildir

- TBMM'nin Muhterem Başkanı'nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis'ten behemehal çıkarılmalıdır

- Şayet TBMM Başkanı'nın yetkisi bu konuda sınırlıysa, süratle hazırlanacak bir maddelik kanun teklifinin Genel Kurul'da kabulüyle birlikte Gergeroğlu'nun yer yatağı ile beraber Meclis'in kapısının önüne koyulması mümkündür ve konu acildir

- 11.Cumhurbaşkanı'na tavsiyem, eğer çok üzüldüyse, HDP'ye veya CHP'ye katılması isabetli ve tutarlı bir davranış olacaktır