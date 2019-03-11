Bahçeli: Nerede fitne varsa zillet oraya yuvalandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin ve İYİ Parti'nin belediye meclis üyeliklerinde Kandil'in isim vererek belirlendiğini söyleyerek, CHP'lilere seslendi. Bahçeli “Gerçek CHP'lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sizleri asla üzmeyeceğiz, üzenlerle de iki cihanda hesaplaşacağız, yakalarını bırakmayacağız” dedi.

MHP lideri Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilk mitingini Söğüt'te gerçekleştirdi. Buradan Eskişehir'e geçen Bahçeli, yaptığı konuşmalarda özetle şunları kaydetti:

BEKAMIZI HEDEF ALIYORLAR

Türkiye'yi karanlığa itmek istiyorlar. Millî bekamızı hedef alıyorlar. PKK/PYD/YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı diğer yandan ülkemizin düşmesini gözlüyor. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarıyla denediler, başaramadılar. Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek için kolları sıvadılar. Ekonomik tetikçileriyle üzerimize geldiler. Döviz silahını çektiler, faiz ve rant lobisini harekete geçirdiler. Hevesleri her zaman kursaklarında kaldı.

BİR KERE ADAM OLSUNLAR

Ne var ki, düşmanlık değişmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdi, şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, manavı bilmezler, konu provokasyonsa, bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Enf-lasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve millî duruş sergilesinler. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar, elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz, iklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki, vatan giderse bunun telafisi nasıl olacak?

KUYTU KÖŞEDE GÖRÜŞÜYOR

CHP Genel Başkanı telaş ve korku içindedir. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuuru kapanmış, akıl ve izan ölçüleri tümden kaybolmuştur. Bir gün dediğini diğer gün inkâr etmektedir. CHP Genel Başkanı YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. CHP Genel Başkanı PKK/YPG'yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor? Ne yiyor, ne içiyor? Türkiye'ye nereden bakıyor? YPG'yi aklama ve temize çıkarma gayreti teröre destek ve yardım değil midir? İş birlikçilik değil midir? Hıyanete onay vermek sayılmayacak mıdır? İP Başkanı ise HDP'yle kuytu köşelerde görüşüyor, mükâfat olarak HDP'nin Iğdır Belediye Başkan adayı tarafından muhabbetle selamlanıyor. Rezalete bakınız. HDP; İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Adana'da, Bursa'da, Mersin'de, İzmir'de aday çıkarmıyor. Peki kimi destekliyor, elbette CHP'yi ve İP'i.

KANDİL CHP'YE İSİM VERDİ

CHP ve İP'in belediye meclis üyesi adayları nerede ve kimlerin müdahalesiyle tanzim edilmiştir? Olan şudur: Kandil isim vermiş, CHP yazmıştır. Kandil önermiş, İP tamam demiştir. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Sizleri asla üzmeyeceğiz, üzenlerle de iki cihanda hesaplaşacağız, yakalarını bırakmayacağız.

Ne Kemal'i, ne Meral'i, ne Temel'i

Bugün beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Milliyetçi Hareket Partisine evet mi? Millî bekaya evet mi? Bu evetlere zillet dayanamaz, bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal'i, ne Meral'i, ne Temel'i... Cumhur İttifakı Türkiye'nin aydınlık geleceğidir. Zillet yeni hükûmet sisteminden rahatsızdır. Nerede husumet var zillet oradadır. Nerede fitne varsa zillet oraya yuvalanmıştır. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP aynı kafilede yerlerini almışlardır. Atatürk'ün partisi terör örgütleriyle düşüp kalkmaktadır.

Türkiye Gazetesi