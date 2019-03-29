Bahçeli: Siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un 31 Mart mahallî seçimleriyle ilgili 'Bu bir intikam seçimidir' sözlerine tepki gösterdi. Bahçeli “Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Bu meymenetsizler 31 Mart'ta rövanş almak için kuyruğa girmişler. Senin her yerin intikam olsa ne yazar?” dedi. 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında memleketi Osmaniye ve Mersin'de konuşan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

Vandal hesaplar Türk milletinin bölünüp parçalanması üzerine kurulmuştur. Tehlike yakındır, yakıcıdır, yoğundur. ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürme çabalarında yoğunluk vardır. Türkiye'den yeni bir Irak çıkarma planlarında yaygınlık ortadadır. Sevr'de başarmayanlar, yeniden şanslarını deniyorlar.

BEHEY ŞUURSUZ!

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar. Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart mahallî seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Behey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Kimlerin nam ve hesabına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar? Bu meymenetsizler 31 Mart'ta rövanş almak için kuyruğa girmişler. Bunlar Türkiye'yi geriye götürmek için zillete düşmüşler.

YENİ SEÇİME İHTİYAÇ YOK

31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023'de yapılacaktır. Mahallî İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. İttifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde millî beka vardır.