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Bahçeli teşekkür turuna çıkıyor

Bahçeli teşekkür turuna çıkıyor
Bahçeli teşekkür turuna çıkıyor

MHP lideri Bahçeli, belediye başkanlarıyla buluşacak. Sonra da MHP’nin kazandığı illere teşekkür ziyaretinde bulunacak.

Mahallî seçimde mevcut belediye sayısını 125'ten 227'ye çıkararak önemli bir başarıya imza atan MHP'de yoğun tempo sürüyor. Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19-21 Nisan tarihleri arasında seçimi kazanan belediye başkanlarıyla Antalya kampında bir araya gelecek. Bahçeli, çiçeği burnunda başkanlara “Bir an önce hizmete başlayın. Görevinize odaklanın. Seçim taahhütlerinizi yerine getirin. Özverili çalışın” diyecek.

YÜZDE 56 TEBRİĞİ
MHP lideri, kampın ardından il il gezerek teşekkür turu yapacak. Bahçeli ilk olarak, yüzde 56 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'a gidecek. 24 Haziran seçimlerinde Bayburt'ta en yüksek oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. Erdoğan seçimin ardından teşekkür gezisine Bayburt'tan başlamıştı.

TOPLAM 11 ŞEHİR
MHP lideri Bahçeli'nin yeni kazanılan belediyeleri de ziyaret etmesi bekleniyor. MHP, yerel seçimlerde Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya ile 2014 seçimlerinde kıl payı AK Parti'ye kaybettiği Kütahya ve Kastamonu'yu almıştı. Bahçeli'nin bu illere de teşekkür ziyareti yapması planlanıyor.

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