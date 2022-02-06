Bahçeli'den ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne tepki: "Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun?"

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'nın son gününde basın açıklamasında bulundu. “Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı” sonrasında açıklamalarda bulunan Bahçeli, 4-5-6 Şubat tarihlerini kapsayan çalışmaların başarılı, verimli ve yararlı geçtiğini ifade etti.

İç ve dış gelişmeler hakkında sunumlar yapıldığını söyleyen Genel Başkan Bahçeli, “Yorumlar isabetli, analiz ve tespitler memnuniyet verici olmuştur. Meclis faaliyetlerimizle ilgili bilgilendirme yapılmış, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alınmış, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklikler aktarılmış, farklı alanlardaki parti çalışmalarımız değerli arkadaşlarımız tarafından anlatılmıştır” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) sandıktan birinci çıktığı 6 il ve 125 ilçeyi kapsamına alan 131 ayrı seçim bölgesinde çalışmaların yoğunlaşacağını vurgulayan Bahçeli, “Bu partinin gerçek yüzünü, zillete nasıl düştüğünü, bölücülüğe nasıl teşne olduğunu, karanlık yönlerini birer birer anlatacağız” açıklamasında bulundu.

“Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur”

CHP Genel Başkanı'nın fotoğrafının ve imzasının bulunduğu bir afişin son günlerde billboardlarda gösterildiğini hatırlatan Bahçeli bu afiş ile ilgili, “Türkiye'de dezavantajlı hiçbir kesim yoktur. Var diyenler, bunu ısrarla iddia ve ifade edenler, Türkiye düşmanlarının değirmenine altı delik kovalarıyla su taşıma gayretkeşliğinde olan bir avuç kiralık kalem, üç beş kibirli sözde aydın, kuklalaşmış siyaset artıklarıdır. Etnik kökenin dezavantaj olduğunu söylemek Türk milletine meydan okumak, milli kimliği yok saymaktır. Bunun adı bölücülüktür, Anayasa'nın 66'ncı maddesini kasten çiğnemektir. İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır, izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajdan dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaat etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir” değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı'nda belirsizliklerin, bilinmezliklerin ve uyumsuzlukların olduğunu kaydeden Bahçeli, “Marjinalleşmiş küsurat partileri CHP ile aynı temsil noktasında olduklarına inanacak kadar gemi azıya almışlar, siyaseten de azıtmışlardır. Kuşkusuz bu şaibeli tablo bizim sorunumuz ve ilgi alanımız dahilinde değildir. Zillet ittifakında her koyun kendi bacağından asıla asıla ortada bacak falan da kalmamıştır. Serok Ahmet'in cumhurbaşkanı aday tarifi ise tamamen Kılıçdaroğlu'nu dışlama üzerine bina edilmiştir. Birbirlerine kulp takan bu komplo oluşturucularına bundan sonra aldırış edecek ve aldanacak bize göre hiç kimse olmayacaktır” dedi.

“CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilimin olduğuna dikkati çeken Bahçeli, “İkisi de birbirinin açığını kollamaktadır. İkisi de dışarıdan medet ummaktadır. İkisi de sivrilmek, birbirini rakip gördüğünden mütevellit tesirsiz hale getirmek için çırpınmaktadır. CHP, kulislerin ve kumpasların partisidir. CHP, tuzakların ve tertiplerin kutup başıdır. Bu CHP'ye aklı başında kim güven duyabilecektir?” şeklinde konuştu.

Erken seçimin Türkiye'nin gündeminde yer almadığının altını çizen Bahçeli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını yineledi.

“Milliyetçi Hareket Partisi, yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır”

Partisinin 5 stratejik hedefinden bahseden MHP lider Bahçeli şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla işlerliği ve ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. Bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu bizim üçüncü stratejik hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, terörün kökünü kazıma, bölücülüğün kafasını koparma seferberliğinde her fedakârlığı seve seve yapacak, desteğini önşartsız verecek, bilahare milli ve yerli bir ekonominin tesisi ve temini için üzerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin icra edecektir. Bu bizim dördüncü stratejik hedefimizdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu, en geniş demokratik katılımın sağlandığı, toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı, Başkanlık Sistemi'ni kurumsallaştıran yeni bir anayasanın hazırlanması konusunda çalışacak ve bu uğurda siyasi faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Bu bizim beşinci stratejik hedefimizdir.”

“Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun?”

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret etmesini değerlendiren Bahçeli, “Bu ziyaret garip bir tasarruf, sorgulamaya açık bir tercihtir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla, henüz çiçeği burnundayken, koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Güya, 'Askıda Fatura Projesi'yle ilgili bilgi almak istiyormuş. Be hey büyükelçi sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ters diplomasiyle nereye varmayı aklından geçiriyorsun?” açıklamasında bulundu.

"Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir"

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat'taki Osman Kavala kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, “Bu sözde karar Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal etmektir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kendi işine bakmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi önünden yemelidir” diye konuştu.

“HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur”

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 2 Şubat 2022 tarihinde yayımladığı bildirinin HDP-PKK birlikteliğini, gözler önüne serdiğini bildiren Bahçeli, “HDP'nin kapatılması vatan ve hukuk namusudur. Bölücülüğün ana yuvası olan HDP, Kış Kartalı Harekatını kınamıştır. Biz de bunların hepsini şiddetle kınıyoruz. Kürt kökenli kardeşlerimizin hedef alındığı namertçe iddia edilmiştir. HDP, düşmana hizmetkardır, Türkiye'nin azgınlaşmış muhalif odağıdır. HDP, PKK'nın gözetleme kulesi, gündüz külahlı gece silahlı siyaset koludur” ifadelerine yer verdi.

“Atatürk'ün aziz hatırasına düşmanlık yapmak şerefli bir davranış değildir”

Samsun'da Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin de konuşan Bahçeli, “Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüzlük göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı yerde bulunan Onur Anıtı'na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir. Atatürk bir fanidir, ama kutlu mücadelesi ve kahramanlıkla perçinli devlet ve siyaset adamlığıyla askeri dehası her zaman milli yüreklerde mahfuz tutulacaktır” dedi.

Mevlüt İşli - Yunus Özkan