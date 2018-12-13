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Bahçeli'den Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama
Bahçeli'den Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Bahçeli'nin o açıklaması:

"Bugün sabah erken saatlerde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Ankara Yenimahalle'deki Marşandiz İstasyonu yakınlarında yol kontrolünden dönen kılavuz lokomotifle çarpışmıştır. Bu elim kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Gerçekten de üzüntümüz büyüktür. Kazayla ilgili çok yönlü araştırma ve incelemenin yapılması, başlatılan adli ve idari tahkikatın derinleştirilerek kazaya neden olan hususların açığa ve ortaya çıkarılması samimi temennimdir.

Tren kazasında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum.Halen tedavi altında bulunan vatandaşlarımıza şifalar diliyorum. Cenab-ı Allah milletimizi her türlü musibetten,görünür-görünmez kaza ve belalardan korusun diyorum."

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