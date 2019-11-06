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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti hakkında açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları de bilinmektedir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır. "

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