Bahçeli'den Davuoğlu ve Abdullah Gül'e çok sert sözler

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir. Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. Sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

TAVSİYEM GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR

Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Adeta sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşanlara tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır.

ERKEN SEÇİM YOKTUR

Bugün beka sorunu düne göre daha ağırdır. Bizim alnımız aktır. MHP 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. MHP, lider ülke Türkiye amaçlarına mükelleftir. Seçimsiz 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılacaktır. Erken seçim yoktur, seçim sayfası 2023'e kadar kapalıdır. Türkiye zorlu etapları aşacaktır.