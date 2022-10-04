Bahçeli'den gündeme dair önemli mesajlar!

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI!

(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) Ümit ediyorum ki yıl sonuna kadar bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir değişime uğrayacaktır.

8 Ekim tarihinden itibaren 'Adım adım 2023 köyüm benim sohbet benim' toplantıları ile en ücra köşelere sefere çıkıyoruz. Türk Milleti var olduğu müddetçe 3 hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. MHP Türkiye'nin son siperidir.

Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.

(İran'da yaşanan protestolar) Bizim dileğimiz İran'da sükunet, huzur ve istikrar ortamının oluşmasıdır.

ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir.

(Rusya'nın ilhak kararları) Yeni ilhakların ve parçalanmaların önü aralanmıştır.

(Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar) Hakkımızı yedirmeyiz. Göz koyanların gözünü oyarız.

(Kılıçdaroğlu'nun başörtü açıklaması) Çözülmüş bir meseledir. Başörtüsünü istismar etmenin anlamı yoktur.

Kılıçdaroğlu, Mersin'deki etkisiz hale getiren terörist için 'DNA' testi istedi. DNA testi isterken hiç mi utanmadın? Hiç mi kalbin sızlamadı? Bu kadar istekliysen sana tavsiyem şudur, kendi DNA testini yaptırırsan ölen teröristin test sonuçlarını görmüş ve anlamış olursun. Teröriste gazeteci diyenler bizim gözümüzde teröristtir.

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