Bahçeli'den Kıbrıs'taki cami saldırısına ilişkin açıklama

MHP lideri Bahçeli: "Müslüman Türkün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora Ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır."

Bahçeli:"Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah'tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir."