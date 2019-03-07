Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler!

Bahçeli sözlerinin devamında, CHP Liderinin ABD, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettirirken bu drumun Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmediğini ifade etti.

Bahçeli sözlerine söyle devam etti;

Bahçeli: 'CHP Genel Başkanı beka sorunu yok diyor. Nasıl bir gaflet ve dalalet, ne büyük bir felaket! PKK/YPG'nin saldırılarına inanmayan, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan yakın tehditleri göremeyen bir şahsın Atatürk'ün koltuğunda oturuyor olması başlı başına melanet ve rezalettir.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG'ye hava savunma sistemlerinin verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!'

MHP Lideri 2'S-400 Hava Savunma Sistemleri hususunda ABD'nin dayatması, biteviye süren şantaj ve yaptırım tehditleri milli sabırları zorluyor. Türkiye sömürge ülke değil, ABD'nin uydusu ve uşağı asla değil. Hangi silahı, kimden ve ne zaman alacağımızı ABD'ye mi soracağız? Olacak şey mi bu?'

'Avusturya Bozkurt'tan rahatsız! CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist “Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil” diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt'un yanı büyük Türk milleti.'

Beka kandilimiz ilelebet yanacak, buna karşılık Kandil'e yuvalanmış ihanet belası yerle yeksan olacak. Bir olacağız, biz olacağız, beraber olacağız, sonsuza kadar var olacağız.Beka, Türk milletinin ezeli yörüngesi, ebedi yönüdür.Yörüngeden çıkmak yok, doğru yönden sapmak hiç yok."