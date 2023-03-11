Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde milletvekillerimizin katılımıyla son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün deprem felaketinin derin etkileri alınan tepkiler 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk"

"MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir"

"Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır"

"Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız"

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