Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda konuştu.

"Her şey ortada"

"CHP, İP, HDP, DEVA ve Gelecek Partisi taşeron siyasetin lekeli temsilcileridir." diye konuşan Bahçeli, "Zira her şey gün gibi ortadadır. Egemen güçler, kendi yayılmacı emelleri için milliyetçi perspektif ile hareket ederken, ellerini uzattıkları ülkeler için milliyetçiliği kötülemeye karalamaya çalışmaktadır. Küresel sömürünün önündeki en büyük engel milli devlettir."ifadelerini kullandı.

''CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır"

"İP başkanı yeni yönetim sisteminde yer almayan göreve mecbur edilen bir zavallıdır. Güçlendirilmiş parlamenter sistem adında neyi hedeflediği meçhul çalışma içerisindelerdir. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Pensilvanya'dan mı talimat alındı? CHP'nin gizli gündeminde anayasanın ilk 4 maddesini kaldırmak esastır.''

"HDP'ye kapatma davası"

"HDP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerim terörizmin maşalarını rahatsız etmiş. Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz, iki dünyada da ellerimizle yakalarından tutacağız. Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama benim ağzımı kapatacak bir baba yiğit henüz anasından doğmadı. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak, görmezden gelirsek onurumuzla birlikle şerefimizi kaybetmiş oluruz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız herkes ederi kadar konuşursa karşımızda siyasi bölücülerden ağzını açıp da bir şey söylemeye kimsenin hakkı olamaz."

"Tek bilen tek yumruk olacağız"

"Zillet İttifakı'nın planlarını tarumar edeceğiz." diye konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin idari yapısının düzenlenmesi, genel af, İmralı canisinin salınması karşısında Cumhur İttifakı olarak tek bilek, tek yumruk olarak duracağız. Türkiye'yi kamplara ayırarak çatışmaya geçit vermeyecek yegane siyasi güç Türk milliyetçileridir. Cumhur İttfakı olarak tek nefes olacağız." ifadelerini kullandı.