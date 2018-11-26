Bahçeli'den seçim açıklaması: Bu bir beka meselesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeyeceğini hatırlatarak “Bu illerde AK Parti kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz müsterih bir vicdanla ve ön şartsız destekleyeceğiz” dedi. Bahçeli, partisinin “İl ve Belediye Başkanları Toplantısı”nın kapanışında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

Zillet İttifakı yerli ve milli olmadığından iradesi rehinlidir. Önlem alınmazsa, milli fedakârlık yapılmazsa, 31 Mart'ta ülkemizi siyasi kara kış beklemektedir. Zafer cumhurun olmazsa zillet altın vuruşu yapacaktır. Bu düşüncelerimiz bir vehmin ürünü değildir. Biz 31 Mart'a ne kazanıp ne kaybederiz gözüyle bakmıyoruz. Biz 31 Mart'a şu kadar belediye benim olsun, bu kadar Adalet ve Kalkınma Partisinde bulunsun diye de yaklaşmıyoruz. 31 Mart'ı Türkiye'nin beka mücadelesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Ülke gitmişken, çarşı karışmışken, yeni hükûmet sistemine hain bir sefer düzenlenirken belediyelerin hepsini biz alsak ne olacak almasak ne çıkacak? Yarın olacakların, geçmişte olanlar ile ilişkisini kavramış bir gönül ve görüş derinliğine ulaşmak zorundayız.

FEDAKÂRLIK ŞEREFTİR

Dün söyledik haklı çıktık, bugün yine söylüyoruz, eğer tedbir alınmazsa gene haklı çıkacağız. Cumhur İttifakı'nda bir ara sorun çıkaran gelgitleri kenara bıraktık. Yanlış anlamaları, maksadını aşan söz ve değerlendirmeleri milli beka için yok saydık. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarımızı göstermeyeceğiz. Bu illerde Adalet ve Kalkınma Partisi kimi isterse, kimi dilerse aday çıkarabilir. Biz müsterih bir vicdanla ve ön şartsız destekleyeceğiz. Zillet İttifakı bu büyükşehirler dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız. Üstlendiğimiz milli görev ve fedakarlığı yapmak bizim için şereflerin şerefi olacak, Türk milleti bu kutlu ve haklı davayı sonsuza kadar hayırla yad edecek, tarih hayranlıkla anacaktır.”

KRİZ PEŞİNDELER

CHP ile İP kaos bekçiliğine soyunmuşlardır. Yandaş ve yardımcıları HDP, PKK'yı belediyelere tekrar taşıma amacındadır. PKK'lı Demirtaş'ın serbest kalmasını isteyenler zillet ittifakının çarpık ortaklarından başkası değildir. HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyen ipsizler sahadadır. CHP-HDP-İP aynı çizgidedir. 24 Haziran'da sonuç alamayan bu güruh, 31 Mart'a umut bağlamıştır. Ancak hevesleri Allah'ın izniyle kursaklarında kalacak. Tehlikeleri bertaraf edemeyiz. Önce tedbir almalıyız, sonra tevekkül etmeliyiz. 31 Mart 2019 seçimlerini bir sistem oylamasına, bir hükûmet tartışmasına, bir rejim krizine dönüştürmek isteyenlerin senaryolarını başlarına geçirmek, alayıyla mücadele etmek boynumuzun borcudur.

AİHM İHANET MAHKEMESİ

PKK'lı Demirtaş ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararı gördünüz, duydunuz. AİHM skandal bir karara imza atmıştır. İspanya'da bölücü ve teröre bulaşmış bir partinin kapatılmasını onaylayan, konu Türkiye olunca bölücü ve teröristleri aklamaya kalkışan AİHM, ihanet mahkemesi olmaktan başka bir işe yaramamıştır. PKK'yı yıllarca destekleyip Türkiye'ye saldırtanların hukuku da batsın, kararı da batsın, demokrasisi de batsın, özgürlük ve insan hakları anlayışları da yerin dibine geçsin.

Türkiye Gazetesi