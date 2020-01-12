Bahçeli'den talimat: Kimse kafasına göre konuşmasın

MHP'nin 2020 stratejisinin belirleneceği, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarıyla gerçekleştirilen kampta, Libya, İran-ABD gerilimi ve Doğu Akdeniz masaya yatırıldı. Edinilen bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basına kapalı gerçekleşen toplantıda “Türkiye'nin Libya'da olmasından rahatsızlar. Biz geçmişte de böyle mücadeleler verdik“ değerlendirmesini yaparken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarlarını savunmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

TROLLERE DİKKAT EDİN!

Hükûmetin Libya'da izlediği stratejiye destek vermeye devam edeceklerini belirten Bahçeli, Cumhur İttifakı ile ilgili uyarılarda da bulundu. İttifakı ilkelerine uyulması gerektiğini söyleyen Bahçeli “Kimse kafasına göre konuşmasın. Bilmediğiniz konularla ilgili konuşma yapmayın. Konuyu önce araştırın. Provokasyonlardan uzak durun. Televizyon programlarına çıkan bazı katılımcılar fazla provokatif konuşuyor. Ayrıca, sosyal medyada bulunan trollere dikkat edin” dedi.

BUGÜN SONA ERECEK

Bahçeli'nin konuşmasının ardından sunumlara geçildi. Doç. Dr. Yalçın Sarıkaya ‘Türk-ABD ilişkileri ve bölgelere yansımaları', Prof. Dr. Mehmet Emin Çağıran ‘Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının belirlenmesi', Dr. Cemil Doğaç da ‘Orta Doğu ve Çatışma etkeninde Suriye ile Irak yörüngesindeki gelişmeler' başlıklı sunumlar yaptı. Toplantıda ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Meclis çalışmaları; Emin Haluk Ayhan, ekonomi; Mustafa Kalaycı ise Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin uyum yasalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kampın bugünkü ayağında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın teşkilat çalışmaları ile ilgili sunum yapacak. Daha sonra da Bahçeli'nin yapacağı basın toplantısının ardından kamp sona erecek.

Türkiye Gazetesi