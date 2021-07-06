Bahçeli'den TBMM Başkanı'na HDP çağrısı



MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları

“Gergerlioğlu'na terör propagandası nasıl oluyor da hal ihlali olarak değerlendiriliyor? Dağdaki eşkıya içinde hak ihlali kararı verilecek midir? Türk milletinin hakkını nereye koyacağız?”



“Zillet İttifakı'nın paydaşları HDP'yii dost görüp sahiplendikleri kadar terörle mücadele kahramanları sahiplenmemişlerdir."



“Biz millet ittifakı değiliz. Çünkü yalancı, inkarcı değiliz. Katarlılar sınavsız tıp fakültesi okuyacaklar diye kara kampanyalar Türkiye'yi zora sokma adımlarıdır”





“Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını kaygıyla izlediğimizi, asla kabul etmediğimizi not düşüyorum. Kim demiş Soylu sahipsiz diye.”



“ABD'nin iddiaları müfterlik ve Türkiye'yi karalama girişimdir. PKK/PYD/YPG'yi kollayan ülkenin nesine güveneceğiz? Dünyada çocuklar ölüyorsa bunun sorumlusu ABD yönetimidir."