Bahçeli'den yurt eylemlerine tepki

MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır."

MHP Lider Devlet Bahçeli: "Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır"





MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar”



MHP Genel Başkanı Bahçeli:"ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın"



MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, PKK'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır”



MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Yurt diye bankta yatanlar ajan ve provokatörlerdir, Gezi parkında iç isyana kalkışan bunlardır”





MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir, gelecek ayağa düşerse yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir”