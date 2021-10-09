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Bahçeli'den yurt eylemlerine tepki

Bahçeli'den yurt eylemlerine tepki
Bahçeli'den yurt eylemlerine tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Yurt diye bankta yatanlar ajan ve provokatörlerdir, Gezi parkında iç isyana kalkışan bunlardır” dedi.

 MHP Lideri Bahçeli: "Üniversite kapılarında öğretim üyelerine meydan okuyan, taş atan, hakaret eden bir güruhun Türk gençliğini değil, hain planları temsil ettiği çok açıktır."

MHP Lider Devlet Bahçeli: "Milli mücadelede denize süpürdüklerimiz bir kez daha kıyıya çıkmanın arayışındadır"


MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Ülkü ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar”

MHP Genel Başkanı Bahçeli:"ABD terörist görmek istiyorsa yanaşmalarına baksın"

MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazan soysuzlar, kopuklar, çapulcular öğrenci falan değildir düpedüz şehir eşkıyasıdır, PKK'nın DHKP-C'nin tasmasını boğazlarına geçen bunlardır”

MHP Lideri Devlet Bahçeli: “Yurt diye bankta yatanlar ajan ve provokatörlerdir, Gezi parkında iç isyana kalkışan bunlardır”


MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Gençliğin sokağa düşmesi geleceğimizin ayağa düşmesidir, gelecek ayağa düşerse yıkım ve yok oluş kapıya dayanmış demektir”

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