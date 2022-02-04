Bahçelievler 29 Ekim caddesinde trafik çilesinde sona gelindi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapımı süren Ataköy-İkitelli metro hattının M1A metro hattı ile entegrasyon çalışmaları nedeniyle Yenibosna 29 Ekim Caddesindeki durakta çalışmalar sona gelindi. Duraktaki çalışmaların tamamlanmasına az bire süre kalırken, yolu tek şeride düşüren bariyerler kaldırıldı. Tek yönden sağlanan trafik, yapılacak asfalt ve yol onarımından sonra çift şeritten sağlanması bekleniyor. Yıllardır süren çalışmalar nedeniyle trafiğin çileye döndüğü caddede, çalışmaların sona gelinmesi trafiği rahatlatması bekleniyor.

Kaldırılan bariyerler ve açılan yol drone ile havadan görüntülendi.