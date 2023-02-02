Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Baldan'nın kontrolünde olan 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü içinde yolcu bulunduğu esnada kaldırıma çıkarak durağa daldı. Otobüs, önünde bulunan minibüse çarparak durdu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşlar için çalışma başlattı. Kazada durakta bekleyen engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Messaoude M. (25), Ahmad R.(52), Fatma O., Fehim A. ve Yeter B.(53) tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında direksiyon başında olan araç sürücüsü Sefer Baldan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mert Yıldırım - Emre Baba - Veysel Ensar Gökçegözog

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.