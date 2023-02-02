İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada

Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada
Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybederken 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Baldan'nın kontrolünde olan 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü içinde yolcu bulunduğu esnada kaldırıma çıkarak durağa daldı. Otobüs, önünde bulunan minibüse çarparak durdu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşlar için çalışma başlattı. Kazada durakta bekleyen engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Messaoude M. (25), Ahmad R.(52), Fatma O., Fehim A. ve Yeter B.(53) tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında direksiyon başında olan araç sürücüsü Sefer Baldan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mert Yıldırım - Emre Baba - Veysel Ensar Gökçegözog

İLGİLİ HABER
Bahçelievlerde İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa kaldı: 1 ölü, 4 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.