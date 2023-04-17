Bahçelievler'de çevreye rastgele ateş açan zanlı kamerada

Olay, Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beyaz bir otomobil ile gelen bir şahıs, kıraathaneye girerek polis olduğunu ve Hasan isimli bir kişiyi aradığını söyledi. Aradığı kişiyi bulamayan şahıs öfkelenerek etrafa rastgele ateş etmeye başladı. O sırada olay yerinde bulunan polis memuru da zanlıyı durdurmak için havaya iki el ateş açtı.

Şüpheli şahıs kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda etrafta bulunan iş yerleri ve araçlara kurşunlar isabet etti. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri tarafından 47 boş kovan tespit edildi.

Olay esnasında iş yerinin kapısında oturduğunu belirten Muhsin Kongül, “Gece 00.10 sıralarında dışarda otururken 2-3 el silah sesi duyduk. Araçla hızlı bir şekilde sokağın yukarısına doğru gittiler. Daha sonra sokağın aşağısına doğru ateş etmeye başladılar. Beyaz bir araçla 3 kişi gelmişlerdi. Yaklaşık 5-6 şarjör kullandılar. Sivil polise doğru ateş etmişler diye biliyoruz. 20 yıldır buradayız ama ilk defa böyle bir şey görüyoruz. Korktuk. Araç plakasızdı, polis gelince kaçtılar” dedi.

Volkan Kayalar - Abdullah Uğur

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