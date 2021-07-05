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Bahçelievler'de faciadan dönülen kaza kamerada

Bahçelievler'de faciadan dönülen kaza kamerada
Bahçelievler'de faciadan dönülen kaza kamerada

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkarak direğe çarptı. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, sürücü hafif yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler’de faciadan dönülen kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 34 UB 3826 plakalı araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halinde ilerken direksiyon kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Olası bir faciadan kıl payı dönülen kazada sürücü son anda manevra yaparak direğe çarparak durabildi. Çevrede ki vatandalar sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler çarpmanın etkisiyle hasar gören direği kontrollü bir şekilde kaldırıma indirdi.

“Faciadan dönüldü”

Korkunç bir ses duyduklarını belirten Ahmet Yiğit, “İçeride oturuyorduk dışarıdan epey bir ses geldi çatı uçmuş gibi hissettik bir baktık ki araba kaldırımdan geliyor, yayalara çok şükür bir şey olmadı maddi hasar oldu. Kıl payı faciadan dönüldü Allah korudu. Sabahın erken bir saati caddenin de sakin olduğu bir saate denk geldi can kaybının önüne geçildi”dedi.

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