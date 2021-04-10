Bahçelievler'de gündüz vakti hırsızlık kamerada

Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, gündüz vakti içeride çalışanlar olmasına rağmen iş yerine giren zanlı, masa üzerinde bulunan cep telefonları, para ve değerli evrakları çalarak kayıplara karıştı. Şahsın, iş yeri çalışanlarının içeride olmasına rağmen gerçekleştirdiği hırsızlık bu kadarına da 'pes' dedirtti.

Yaşanan anları anlatan iş yeri sahibi Hüseyin Sertel, "Bizim burada güvenlik sistemlerimiz olmasına rağmen gündüz vakti içeride elemanlar çalıştığı halde içeride masa üzerinde bulunan elektronik eşya bir miktar para ve değerli evrakları almış gitmiş. Burada bu hırsızlık olayları ile ilgili çok yoğunluk var. Biz kamera kayıtlarından tespit ettik gerekli ilgili mercilere belirttik, şuan da yapacak başka bir şeyimiz yok maalesef" diye konuştu.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerindeki çalışanlara aldırış etmeden yapılan hırsızlık ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, zanlının bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada, iş yerini gözüne kestirdiği ve içeriye girerek masa üzerindeki cep telefonunu çalıp kaçtığı görülüyor.

Volkan Kayalar

