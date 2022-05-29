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Bahçelievler'de hafif ticari araç alev alev yandı

Bahçelievler'de hafif ticari araç alev alev yandı
Bahçelievler'de hafif ticari araç alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler’de park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. Mahalleli yangına kovalardaki su ile müdahale etti.

Bahçelievler'de hafif ticari araç alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Bahçelievler Kocasinan Mahallesi Bulut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yardımcı'ya ait park halindeki 34 FB 253 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören mahalleli yangına kovalarla su dökerek ve yangın tüpüyle müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman araçtan patlama sesleri duyulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Araç sahibi Emre Yardımcı yangının çıkış nedenini bilmediğini belirterek, “Biz evdeydik. Sesle beraber aşağı koştuk. Aracın arka tarafı komple yanıyordu. Aşağı indik, telaş içinde itfaiye ve polisi aradık. Ben korktum evlere sıçrar diye. Onun heyecanıyla tehlikeyi göze alarak aracı söndürmeye çalıştık. Lastik plastik aksanında patlama oldu. Araç dizeldi, Allah'tan benzinli değildi” dedi.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci
 

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