Bahçelievler'de hareketli dakikalar

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 15. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, işten çıkarıldığı için öfkelenen alkollü bir şahıs en üst kattaki evinin balkonuna çıkarak silahıyla rastgele ateş açtı. Saldırgan şahıs kendisine tepki gösteren mahalle sakinlerine ise önce hakaretler yağdırdı sonra da eline ne geçirdiyse fırlatmaya başladı.

Çok sayıda araca zarar verdi

Alkollü olduğu iddia edilen şahıs evinde bulunan sandalye, terlik, televizyon gibi eline ne geçirdiyse sokağa fırlattı. Şahsın fırlattığı eşyalar kimseye isabet etmezken çok sayıda araçta hasar oluştu. Aracında hasar oluşan mahalleli, polis merkezine giderek olayla ilgili alkollü şahıstan şikayetçi oldu.

Vatandaşlardan polis ekiplerine alkışlı teşekkür

Olayı gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırarak çevre güvenliğini sağladı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından, polis özel harekat ekiplerinin gelmesiyle birlikte saldırgan şahsın yakalanması için harekete geçti. Ortalığı birbirine katan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan şahsın yakalanmasının ardından vatandaşlar alkışlarla polis ekiplerine teşekkür etti.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog