Bahçelievler'de hasarlı olduğu için boşaltılan binada yıkım çalışmaları sürüyor

Bahçelievler ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz gün gece saatlerinde 6 katlı binanın zemin katındaki kolonlarından sesler gelmesi üzerine belediye ekiplerine apartman sakinleri tarafından ihbarda bulunulmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken belediye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek hasar tespit çalışması başlatmıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda ağır hasarlı olarak belirlenen 6 katlı binanın yıkımı için karar verilmiş ve bugün sabah saatlerinde yıkım başlamıştı. Binanın yıkımı akşam saatlerinde ise hız kesmeden devam ediyor.

Veysel Ensar Gökçegözog

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