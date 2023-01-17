Bahçelievler'de hırsızlık için keşif yapan 3 şahıs kamerada

Olay, Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şahıs, hırsızlık için keşfe çıktı. Sokakta bulunan bir evi gözlerine kestiren şahıslar, girdikleri bir marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yöneldiler. Şahıslar, kapının göbeğini kırıp girdikleri evden 300 lira para, 1 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar kasası çalarak olay yerinden uzaklaştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar neticesinde sokakta ve gittikleri yerlerde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra şahısların bir taksiye bindikleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen şahıslardan birinin C.Ö. isimli şüpheli olduğu öğrenildi. Şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından “Evden Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sadık Kahraman

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