Bahçelievler'de İETT otobüsü arıza yaptı

Bahçelievler'de İETT otobüsü yolculuk sırasında arıza yaptı. Bozulan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürüldü. Son zamanlarda sıkça yaşanan İETT otobüsü arızalarına bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Bahçelievler Fetih Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü arıza yapıp yolda kaldı. Bahçelievler'in en işlek caddelerinden Fetih Caddesi saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

Arıza yapan körüklü otobüs saatler sonra çekici yardımıyla götürülürken bir vatandaş yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

İsmail Coşkun

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