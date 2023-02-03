Bahçelievler'de İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Meydan'daki durakta yaşanmıştı. İETT otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada bir kişi ölmüş, biri ağır toplam 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreçleri başlamıştı. Kazada ağır yaralanan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in de (52) tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylelikle İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı sayısı 4 oldu.

Sadık Kahraman

İLGİLİ HABER Bahçelievler’de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada

İLGİLİ HABER Bahçelievler’de kaza yapan İETT şoförü tutuklandı

İLGİLİ HABER İETT otobüsünün durağa daldığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.