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Bahçelievler'de İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bahçelievler'de İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Bahçelievler'de İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bahçelievler’de İETT otobüsünün durağa daldığı kazada hastanede tedavi gören Azerbaycan uyruklu bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı sayısı 4 oldu.

Olay geçtiğimiz gün Bahçelievler Meydan'daki durakta yaşanmıştı. İETT otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada bir kişi ölmüş, biri ağır toplam 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreçleri başlamıştı. Kazada ağır yaralanan Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev'in de (52) tedavisinin devam ettiği hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylelikle İETT otobüsü kazasında ölü sayısı 2'ye yükselirken yaralı sayısı 4 oldu.

Sadık Kahraman

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