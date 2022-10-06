Bahçelievler'de ilginç görüntü, evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, birinci kattaki evine aydınlatma direğine tırmanarak çıkıyor. Uzun yıllardır evine balkondan giren kadının günde birçok kez elindeki eşyalarla bu yöntemi kullandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise akli dengesi yerinde olmayan kadının tavırlarından rahatsız olduğunu ifade ediyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.