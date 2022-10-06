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Bahçelievler'de ilginç görüntü, evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada

Bahçelievler'de ilginç görüntü, evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada
Bahçelievler'de ilginç görüntü, evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada

Bahçelievler’de akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın evine elektrik direğine tırmanarak çıkıyor. O anlar sokak sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de ilginç görüntü, evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada - Tıkla İzle

Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen bir kadın, birinci kattaki evine aydınlatma direğine tırmanarak çıkıyor. Uzun yıllardır evine balkondan giren kadının günde birçok kez elindeki eşyalarla bu yöntemi kullandığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ise akli dengesi yerinde olmayan kadının tavırlarından rahatsız olduğunu ifade ediyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci
 

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