Bahçelievler'de kaldırım altındaki kömürlük tavanı çöktü

Olay, akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi Küçükçınar Sokak'ta yaşandı. 45 yıllık olduğu öğrenilen 7 katlı Yavaş Apartmanı'nın kömürlük kısmının kaldırıma çıkma yaptığı kısmının tavanı kaldırım ile birlikte çöktü. Bina sakinleri ve çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çökme olduğu sırada kömürlükte veya kaldırımda yürüyen kimse olmaması sayesinde faciadan dönüldü. Önündeki kaldırımda çökme gerçekleşen bina Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan incelemelerin ardından tedbir amaçlı boşaltıldı. Zabıta ekipleri binayı mühürlerken, yarın karot örneği alındıktan sonra binanın durumunun netleşeceği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır “Geçmiş olsun Allah'tan herhangi bir kaybımız yok. Siyavuşpaşa Küçükçınar Sokakta bulunan 1978 yapımı bir apartmanımız var. 14 aile oturuyor, 2 tane de dükkanımız var altta. Daha sonra imar affına müracaat etmişler 1985'te. İskan da almışlar ancak kaldırımın altına bir çıkma yapmışlar kömürlük bölgesine o çöktü. Ekiplerimiz geldi inceleme yaptık. Binanın çok sağlık olmadığını gördük. Yarın karot testi alınacak bugünlük bu apartmanı boşaltıyoruz misafir edeceğiz arkadaşlarımızı. Yan binayı da inceliyoruz ona göre karar vereceğiz. Binalarımız deprem yıkmadan yenilememiz gerekiyor biz de onu yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog



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