Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.
Elif Somuncu
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