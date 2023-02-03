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Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi
Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü adliyeye sevk edildi

Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan sürücü Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edildi.

Elif Somuncu

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