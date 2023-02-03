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Bahçelievler'de kaza yapan şüpheli İETT şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler'de kaza yapan şüpheli İETT şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı
Bahçelievler'de kaza yapan şüpheli İETT şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı

Bahçelievler’de İETT otobüsünün hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan otobüs durağına dalan şüpheli sürücü Sefer Baldan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şoför Baldan ifadesinde, "Olay öncesinde gözlerim karardı. Olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım" dedi.

Bahçelievler’de kaza yapan şüpheli İETT şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı - Tıkla İzle

Bahçelievler'de 2 Şubat günü sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarından bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsüne binen ve durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemişti. Otobüs, durağında bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmişti. 1'i ağır 5 vatandaş yaralanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli sürücü Sefer Baldan'ın savcıya verdiği ifadesi ortaya çıktı.

“O anı hiçbir şekilde hatırlamıyorum”

Şüpheli Sefer Baldan ifadesinde, “ Araç benim değil, ben 97 numaralı hatta otobüs şoförüyüm. Sabah 05.50'de işe başlıyorum 21.30'da işi bitiriyorum. Bir gün çalışıp bir gün izin yapıyoruz. Olay öncesinde gözlerim karardı olay olduktan sonra kendime geldim. Tansiyon hastalığım var. Kesinlikle uyumadım. Tansiyon ilacı kullanıyorum o gün de kullanmamıştım. Yolcunun beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. O anı hiçbir şekilde hatırlamıyorum” dedi.
Olay anına şahit olan bir yolcunun da savcı tarafından ifadesi alındı Olay anına şahit olan vatandaş beyanında, “Şoför bey uyuyor musun diye sormuş o da esnemiş. Yolcu ben arkaya geçtiğimde kaza gerçekleşti” dedi.
Cumhuriyet savcısı şüpheli Sefer Baldan'ı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Volkan Kayalar - Elif Somuncu

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