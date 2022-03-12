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Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği

Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği
Bahçelievler'de kebapçıda yangın paniği

Bahçelievler’de bir kebapçının deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası dükkanda maddi hasar meydana geldi.

Bahçelievler’de kebapçıda yangın paniği - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın zemin katında bulunan kebapçının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlenen yangın paniğe neden oldu. Vatandaşlar su şişeleriyle kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından dükkanda maddi hasar oluşurken, ekiplerin araştırması sürüyor.

Armağan Yılmaz
 

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