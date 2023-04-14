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Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina havadan görüntülendi

Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina havadan görüntülendi
Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina havadan görüntülendi

Bahçelievler’de akşam saatlerinde kolonları çatlayan ve 3 milimetre kaydığı belirlenen 6 katlı bina dron ile havadan görüntülendi.

Bahçelievler'de kolonları çatlayan bina havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan Şahin Apartmanı'nın sakinleri, akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuştu. Boşaltılan binada, hassas GPS ölçüm cihazıyla yapılan kontrollerde binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Tedbir amacıyla boşaltılan Şahin Apartmanı ve bitişiğindeki iki binada bulunan yaklaşık 50 vatandaş, Bahçelievler Belediyesi tarafından çevredeki otellere yerleştirilmişti. Yapılan ölçümlerde 3 milimetre kaydığı öğrenilen ve bugün kontrollü olarak yıkılacağı belirtilen bina havadan görüntülendi.

Medeni Topaloğlu

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