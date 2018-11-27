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Bahçelievler'de korkutan patlama

Bahçelievler'de korkutan patlama
Bahçelievler'de korkutan patlama

Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpünü doldurmaya çalışan şahıs, patlamayla yanmaya başladı. Can havliyle kendisini dışarı atan şahıs, vatandaşların yardımıyla söndürüldü. O anlar kameralara yansıdı.

Bahçelievler'de korkutan patlama - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere olay Zafer Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde yaşandı. İş yerinde çalışan şahıs, oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapmak istedi.

Ancak bu sırada tüplerden biri patladı. Patlamayla kıyafetleri yanmaya başlayan ve bir anda alev topuna dönen şahıs, kendisini can havliyle dışarı attı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla yanan vatandaş söndürüldü. Yaşanan dehşet anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralı şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  

Volkan Kayalar
 

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