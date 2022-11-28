Bahçelievler'de korkutan yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın 5'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi.

Duman tüm binayı etkisi altına alırken, üst katlarda kalanlar, gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansta tedavi edildi. Kısa süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen kadın ise ambulanstaki tedavisinin ardından gönderildi.

Paniğe neden olan yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Medeni Topaloğlu



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