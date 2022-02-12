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Bahçelievler'de korkutan yangın

Bahçelievler'de korkutan yangın
Bahçelievler'de korkutan yangın

Bahçelievler’de bir binanın depo olarak kullanılan kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ekipler depodan iki tavşanı kurtardı.

Bahçelievler’de korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Ayvaz Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki depoda çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önemli alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri depoda bulunan 2 tane tavşanı yanmaktan kurtardı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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