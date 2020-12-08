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Bahçelievler'de kundaklama anları kamerada

Bahçelievler'de kundaklama anları kamerada
Bahçelievler'de kundaklama anları kamerada

Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bir tekstil atölyesinin kundaklanma anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler’de kundaklama anları kamerada - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan “tekstil atölyesi“ olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleştirildi. Gece saatlerinde iş yeri önüne gelen yüzü maskeli bir kişinin, iş yerini ateşe vererek olay yerinden kaçtığı görüldü. İhbar üzerine çalışma gerçekleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ahmet A.'yı (24) Ataşehir İnönü Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı.

“Mala Zarar Verme” suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Öte yandan şahsın iş yerini kundaklama anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın iş yerini ateşe verdikten sonra kaçtığı görüldü.

Sadık Kahraman

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