Bahçelievler'de kurban kesim alanında yoğunluk

Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular kurban pazarlarına akın etti. İstanbul modern ve hijyenik kurban pazarı ve kesimi olan Bahçelievler Belediyesi kurban satış ve kesim alanında da yoğunluk yaşandı. Bayram namazından sonra satın aldıkları kurbanlarını kesmek için alana gelen vatandaşlar, pazar çevresinde uzun araç kuyrukları oluştururken, vatandaşlar aldıkları hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Tibet Bayhan, “Bayram öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de Bismillah dedik kurban kesimine başladık. Şu anda gördüğünüz gibi gayet düzenli şekilde kurban kesimimiz devam ediyor. Kurban kesim yerimiz hijyen şartlarının sağlandığı bilir kasaplar tarafından kesimin yapıldığı bir yer. Vatandaşlarımıza rica da bulunuyoruz. Kurban komisyonlarının izin verdiği yer dışında sokaklarda parklarda açık alanlarda kurban kesip çevre ve sağlık şartlarına uygun olmayan görüntülere meydan vermeyelim sebep olmayalım” dedi.

Kurban pazarı yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

Emre Baba - Murat Delice - Talha Yiğit

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