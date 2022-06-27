Bahçelievler'de kurban kesim alanları hazır

Bahçelievler Belediyesi'nin Çobaçeşme'de hizmete sunduğu Kurban Satış Alanı'ndaki 93 çadırda yaklaşık 2 bini aşkın büyükbaş, 4 bine yakın küçükbaş kurbanlık satışa sunulacak. Satılan tüm kurbanlıklar Bahçelievler Belediyesince hazırlanan modern ve hijyenik ortamda, belediyenin veteriner hekimlerinin kontrolünde, ehil kasaplar tarafından kesimi sağlanacak. Kafeterya ve mescidin de bulunduğu alanda kurban satıcıları için duş yerleri oluşturuldu.

Kurbanlık Satış Alanını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi alan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çobançeşme Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzeri ve Çobançeşme Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde kurduğumuz kurban satış ve kesim noktalarında belediyemizin zabıta, temizlik, ruhsat ve fen işlerine bağlı ekipler 24 saat esasına göre çalışacak. Ekiplerimiz alanın fiziki şartları ile ilgili çalışmarını yürütürken veterinerlik bürosu çalışanları da alana gelecek kurbanlıkları taşıyan kamyonların resmi evraklarını kontrol ederek alana girişine izin verecek” dedi.

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