Bahçelievler'de LGS sınavına girecek öğrenci kimliğini unutunca herkes seferber oldu

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Öğrencilerin sıralarda velilerin ise okul bahçesinde ter döktüğü sınavda, kimi öğrenciler geç kalırken, Bahçelievler Kuleli Ortaokulu'nda bir kız öğrenci nüfus cüzdanını annesinin çantasında unuttu. Bu durumu gören okul görevlileri ve veliler, heyecanını bir kenara bırakıp, kız öğrenci için seferber oldu.

Etrafta bulunan veliler, kız öğrencinin annesini aramaya çalışırken, bazı veliler ise araçla evine götürmeyi teklif etti. Evinin uzakta olduğunu belirten öğrenci panik içerisinde annesine ulaşmaya çalıştı.

Velilerin bütün uğraşlarına rağmen annesinin telefon numarasını bir türlü hatırlayamayan öğrenciye okul idaresi yardımcı oldu. Kuleli Ortaokulu'nun öğrencisi olan kızın annesinin numarasına öğrenci kayıtlarından ulaşıldı. Sınavın başlamasına ramak kala okula gelen annesinden kimliğini alan öğrenci sınava son anda yetişebildi.