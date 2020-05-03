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Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı
Bahçelievler'de maganda kurşunuyla ölüme 14 gözaltı

Bahçelievler'de 17 yaşındaki kızın maganda kurşunu ile hayatını kaybetmesine ilişkin 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Bahçelievler Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grubun tarafları sokakta karşılaştı. Aralarında kavga çıkan gruptaki kişi ya da kişiler silahla ateş açtı. Bu sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı isabet eden kurşunla yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karışırken, Bahçelievler Asayiş Bürosu ekipleri sokak ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şahısların kimliklerini belirledi. Ekipler daha sonra şahısların saklandıkları Esenyurt ve Bahçelievler'de iki ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında yakalanan 14 kişi, alınan ilk ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Zanlılar karakoldan çıkarılırken basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Biz öldürmedik" yanıtını verdi.

Volkan Kayalar
 

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