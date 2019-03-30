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Bahçelievler'de okul çıkışı 2 lise öğrenci bıçaklandı

Bahçelievler'de okul çıkışı 2 lise öğrenci bıçaklandı
Bahçelievler'de okul çıkışı 2 lise öğrenci bıçaklandı

İstanbul Bahçelievler’de bir liseden çıkan 2 öğrenci kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücutlarının farklı yerlerinden yaralanan 2 öğrencinin yardımına okul yönetimi koşarken saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan bir lisede meydana geldi. İddiaya göre 12. sınıf öğrencisi olan B.B. (17) ve A.A.T. (17) ders bitimi sonrası okuldan çıkarak evlerine gitmek için yola çıktı. 2 öğrenci okulun arka tarafına geldikleri sırada bir anda henüz bilinmeyen bir sebepten kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Bıçak darbelerinin hedefi olan iki öğrenci vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı olarak okullarına gelen öğrenciler durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler sedyeyle ambulansa taşındı

Okul yönetimi yaralı öğrencilerin durumuna bakarak okul içerisinde ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Ardından okula gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iki öğrenciyi sedyeyle ambulansa taşıyarak çevredeki en yakın hastaneye sevk etti. Yaralanan 2 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri okul çevresinde inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.  

Ufuk Kıvık
 

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