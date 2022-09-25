Bahçelievler'de otomobil şerit değiştirdiği esnada kaza yaptı: 3 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JC 4827 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün şerit değiştirdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 34 MG 1488 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklenen hafif ticari araç yan yattı. Kazada araçta bulunan Hasbi C.,, Hakan K. ve Nejdet K. ağır yaralandı.

Armağan Yılmaz - Hacer İnci

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