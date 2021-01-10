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Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada

Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada
Bahçelievler'de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı. Üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsünün kaza sonrası bir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler’de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada - Tıkla İzle

Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TDH 11 plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinden sokağa gireceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Ticari taksi sürücüsünün park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gireceği esnafa virajı alamayan ticari taksi sürücüsü park halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonrası ticari taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.
Öte yandan, ticari taksi üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenildi.

Selim Bayraktar
 

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